Tuyển Viễn thông CÔNG TY TNHH PROXCAD làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Ninh Kiều

Thực hiện bản vẽ hạ tầng viễn thông

Thực hiện bản vẽ hạ tầng viễn thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ THUẬT: Điện – Điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật môi trường, Viễn thám, GIS, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng ...

( Tạo điều kiện cho SV năm cuối; đang chờ bằng Tốt nghiệp)

Thời gian làm việc: 44h/tuần, từ 14:00 đến 22:30.

- Địa điểm làm việc: Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Tại CÔNG TY TNHH PROXCAD Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo từ đầu và liên tục; Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

- Cơ hội xây dựng và phát triển nghề nghiệp bền vững với Công ty..

- Lương, thưởng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROXCAD

