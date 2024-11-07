Tuyển Viễn thông CÔNG TY TNHH PROXCAD làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH PROXCAD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện bản vẽ hạ tầng viễn thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KỸ THUẬT: Điện – Điện tử, Viễn thông, Kỹ thuật môi trường, Viễn thám, GIS, Cấp thoát nước, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng ...
( Tạo điều kiện cho SV năm cuối; đang chờ bằng Tốt nghiệp)
Thời gian làm việc: 44h/tuần, từ 14:00 đến 22:30.
- Địa điểm làm việc: Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tại CÔNG TY TNHH PROXCAD Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo từ đầu và liên tục; Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Cơ hội xây dựng và phát triển nghề nghiệp bền vững với Công ty..
- Lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
