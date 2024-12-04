Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Khu C, KCN Sa Đéc, TP Sa Đéc, Đồng Tháp., TP Sa Đéc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thăm ao và tư vấn kỹ thuật cho vùng nuôi.

+ Nắm bắt, đánh giá kịp thời tình hình mùa vụ, thời tiết, các yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình nuôi trồng thủy sản.

+ Báo cáo kết quả công việc đến cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Chế biến thủy sản,... hoặc các ngành nghề có liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản (cá da trơn, cá vảy)

Làm việc tại các vùng nuôi của công ty trong địa bàn trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập ổn định, cạnh tranh, mức thu nhập sẽ được thỏa thuận khi phỏng vấn.

+ Thưởng theo sản lượng sản xuất của nhà máy, thưởng Lễ, Tết,

+ Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

+ Được tham gia các khóa đào tạo mở rông kiến thức chuyên ngành nuôi trồng thủy sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỎ MAY THANH BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin