Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Công Nghệ Navida làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện bảo trì, sửa chữa, lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật các loại máy móc do công ty phân phối cho các nhà máy, công trình.

- Lên phương án sửa chữa , bảo trì, xử lý sự cố các thiết bị công nghiệp và báo cáo quản lý công việc.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của ban giám đốc và trưởng nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí, cơ điện tử, tự động hóa…

- Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, điện tử.

- Có sự đam mê với công việc, với ngành nghề mà bạn đã lựa chọn

- Có tư duy sáng tạo

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, xử lý sự cố tốt..

- Nơi làm việc khu vực Miền Bắc: Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc

- Nơi làm việc khu vực Miền Nam: Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam

* Chế độ làm việc:

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN và các ngày lễ tết.

-Chế độ làm ngoài giờ theo quy định của luật lao động.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Navida Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Navida

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.