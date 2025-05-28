Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Nhân viên kỹ thuật

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43 đường 19, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
Tư vấn; xử lý và sửa chữa các sự cố máy móc của khách hàng.
Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm theo phân công của Công ty.
Định kỳ tư vấn và chăm sóc khách hàng của công ty.
Hỗ trợ phòng ban khác thực hiện, triển khai các dự án của Công ty
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa,lắp đặt vận hành máy móc thiết bị phòng thí nghiệm.
Ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa/Điện tử, kỹ thuật.
Ưu tiên các bạn nam, có sức khỏe tốt vì đặc thù công việc phải đi nhiều.
Có thái độ nhã nhặn, kiên nhẫn, giao tiếp khéo léo và thuyết phục tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9.000.000 -11.000.000 triệu, Thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc từ T2-T6 (Sáng từ 08h:00 – 17h00, Thứ 7 08h00 -12:00).
Thưởng ngày lễ, Tết và Thưởng hiệu quả công việc
Được đi đào tạo khi cần
Được hưởng các chế độ Bảo hiểm tai nạn, du lịch nghỉ dưỡng, khám sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng G04, Số 1B, Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

