Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 đường 19, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị

Tư vấn; xử lý và sửa chữa các sự cố máy móc của khách hàng.

Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm theo phân công của Công ty.

Định kỳ tư vấn và chăm sóc khách hàng của công ty.

Hỗ trợ phòng ban khác thực hiện, triển khai các dự án của Công ty

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa,lắp đặt vận hành máy móc thiết bị phòng thí nghiệm.

Ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa/Điện tử, kỹ thuật.

Ưu tiên các bạn nam, có sức khỏe tốt vì đặc thù công việc phải đi nhiều.

Có thái độ nhã nhặn, kiên nhẫn, giao tiếp khéo léo và thuyết phục tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9.000.000 -11.000.000 triệu, Thỏa thuận theo năng lực.

Làm việc từ T2-T6 (Sáng từ 08h:00 – 17h00, Thứ 7 08h00 -12:00).

Thưởng ngày lễ, Tết và Thưởng hiệu quả công việc

Được đi đào tạo khi cần

Được hưởng các chế độ Bảo hiểm tai nạn, du lịch nghỉ dưỡng, khám sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem

