Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 43 đường 19, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
Tư vấn; xử lý và sửa chữa các sự cố máy móc của khách hàng.
Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm theo phân công của Công ty.
Định kỳ tư vấn và chăm sóc khách hàng của công ty.
Hỗ trợ phòng ban khác thực hiện, triển khai các dự án của Công ty
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa,lắp đặt vận hành máy móc thiết bị phòng thí nghiệm.
Ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa/Điện tử, kỹ thuật.
Ưu tiên các bạn nam, có sức khỏe tốt vì đặc thù công việc phải đi nhiều.
Có thái độ nhã nhặn, kiên nhẫn, giao tiếp khéo léo và thuyết phục tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 9.000.000 -11.000.000 triệu, Thỏa thuận theo năng lực.
Làm việc từ T2-T6 (Sáng từ 08h:00 – 17h00, Thứ 7 08h00 -12:00).
Thưởng ngày lễ, Tết và Thưởng hiệu quả công việc
Được đi đào tạo khi cần
Được hưởng các chế độ Bảo hiểm tai nạn, du lịch nghỉ dưỡng, khám sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
