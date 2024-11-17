Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 48, đường số 9, ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật liên quan đến ngành cơ khí chế tạo

Vận hành máy gia công các chi tiết đồ gá theo bản vẽ 2D, 3D trên máy phay CNC, tiện CNC.

Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các sản phẩm sau khi gia công theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình setup máy CNC hệ fanuc.

Là nam hoặc nữ, độ tuổi dưới 35.

Thật thà, trung thực, tích cực và chịu trách nhiệm với công việc.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cơ khí.

Sử dụng thành thạo Cad, Mastercam,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, BHXH,..

Được đào tạo, nâng cao các nghiệp vụ thường xuyên.

Tham gia hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch,..

Thu nhập: 15-20tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin