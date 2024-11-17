Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mài/Thợ phay Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 48, đường số 9, ấp Hậu, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật liên quan đến ngành cơ khí chế tạo
Vận hành máy gia công các chi tiết đồ gá theo bản vẽ 2D, 3D trên máy phay CNC, tiện CNC.
Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các sản phẩm sau khi gia công theo tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình setup máy CNC hệ fanuc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
