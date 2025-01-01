Tất cả địa điểm
Công việc Gia công cơ khí

-

Có 101 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG
CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG
CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ hàn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Tuyển Thợ hàn Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NALTAKO
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NALTAKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NALTAKO
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TN
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thợ cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Hạn nộp: 30/03/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hùng Triệu
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hùng Triệu
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 04/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Thợ cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tialoc Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lộc
Tuyển Thợ hàn Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lộc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lộc
Hạn nộp: 31/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG
Hạn nộp: 20/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Bách Lâm
Hạn nộp: 22/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP ĐỈNH LONG
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lộc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thiết bị điện Bảo Lộc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG PHÁT
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
10.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NALTAKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NALTAKO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ UNITED
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI MINH QUANG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ hàn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
79 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH V-Honest làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH V-Honest
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT Á
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SX-TM TÂN THÀNH HIỆP
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH B.H.N
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CX TECHNOLOGY (VN)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm