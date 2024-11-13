Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 5 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 5 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CC Số 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 11 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty

Dựng edit video cho các kênh social media mạng xã hội như Tiktok, Facebook về mảng quà tặng doanh nghiệp, quà tặng cá nhân

Chụp ảnh các sản phẩm của công ty để làm tư liệu quảng cáo

Quản lý kho lưu trữ video, ảnh của Công ty

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc sản xuất nội dung khi cần thiết

Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đang học hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm.

Kinh nghiệm

Mạnh kênh triển khai Facebook, Tik Tok, Google

Kỹ năng:

Kỹ năng

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Kỹ năng chụp hình, quay video.

+ Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (AI, PS, Capcut,...)

Yêu cầu khác:

Yêu cầu khác

+ Có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

+ Chăm chỉ, cẩn thận không ngại vất vả

+ Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung Reels/ Tiktok

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 11.000.000 VNĐ.

Phụ cấp hỗ trợ Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ ngày

Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái

Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù công ty, trà bánh hàng ngày.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin