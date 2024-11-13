Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 5 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 5 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Mức lương
5 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CC Số 46, ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 11 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty
Dựng edit video cho các kênh social media mạng xã hội như Tiktok, Facebook về mảng quà tặng doanh nghiệp, quà tặng cá nhân
Chụp ảnh các sản phẩm của công ty để làm tư liệu quảng cáo
Quản lý kho lưu trữ video, ảnh của Công ty
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc sản xuất nội dung khi cần thiết

Với Mức Lương 5 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đang học hoặc tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Marketing, truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm.
Kinh nghiệm
Mạnh kênh triển khai Facebook, Tik Tok, Google
Kỹ năng:
Kỹ năng
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
+ Kỹ năng chụp hình, quay video.
+ Sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh và video (AI, PS, Capcut,...)
Yêu cầu khác:
Yêu cầu khác
+ Có tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.
+ Chăm chỉ, cẩn thận không ngại vất vả
+ Trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tự chủ trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sáng tạo nội dung Reels/ Tiktok

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 11.000.000 VNĐ.
Phụ cấp hỗ trợ Ăn trưa: 25.000 VNĐ/ ngày
Phúc lợi: Cho cá nhân, gia đình bố mẹ, con cái
Sự kiện: Gắn kết đội ngũ theo đặc thù công ty, trà bánh hàng ngày.
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTY, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật.
Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hân Ngọc Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 114A Tổ 24C Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất