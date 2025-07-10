Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Mai, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, kiểm soát các phương án thiết kế, thi công MEP

- Hỗ trợ kỹ thuật hạng mục cơ điện cho các Ban QLDA trong quá trình thi công xây dựng.

- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thiết kế liên quan hạng mục MEP

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong kiểm soát bản vẽ, biện pháp thi công phù hợp trong quá trình thi công

- Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế thiết kế, kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawing và biện pháp thi công được phê duyệt.

-Có kiến thức tốt và nắm vững về tất cả quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định pháp luật trong ngành xây dựng và cơ điện.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo BP và Ban TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử, nhiệt lạnh, cấp thoát nước...

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm giám sát Cơ điện các công trình cao tầng, bệnh viện...

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình hạng II trở lên.

- Am hiểu các nghị định, thông tư quy định quản lý dự án, chất lượng công trình.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo thỏa thuận

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc.

- Làm việc lâu dài ổn định.

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ ưu đãi cho CBNV khi khám chữa bệnh tại hệ thống bệnh viện của tập đoàn.

- Và những đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company

