Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON
Ngày đăng tuyển: 10/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 22 ô số 13 ,khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận, kiểm tra, sắp xếp và xuất/nhập hàng hóa theo quy trình.
• Theo dõi tồn kho, kiểm soát số lượng, hạn sử dụng, tình trạng hàng hóa.
• Lập đơn hàng, phối hợp giao nhận và sắp xếp lịch giao hàng.
• Quản lý chứng từ kho, đảm bảo đối chiếu số liệu chính xác.
• Vệ sinh, sắp xếp kho ngăn nắp, đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn lưu trữ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 24 – 40.
24 – 40
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm kho ít nhất 1 năm.
kinh nghiệm kho ít nhất 1 năm
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kho và tin học văn phòng.
Sẵn sàng tăng ca, đi công tác TP HCM (nếu cần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thu nhập cạnh tranh:
Thưởng tháng 13, lễ Tết, phụ cấp, tăng ca đầy đủ.
Thưởng tháng 13, lễ Tết
Được đóng BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.
Được đóng BHXH – BHYT – BHTN
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1901, lầu 19, toàn nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P Bến Nghé, Q1, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

