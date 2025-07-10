Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON
Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Nam
1 người
1 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Liền kề 22 ô số 13 ,khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nhận, kiểm tra, sắp xếp và xuất/nhập hàng hóa theo quy trình.
• Theo dõi tồn kho, kiểm soát số lượng, hạn sử dụng, tình trạng hàng hóa.
• Lập đơn hàng, phối hợp giao nhận và sắp xếp lịch giao hàng.
• Quản lý chứng từ kho, đảm bảo đối chiếu số liệu chính xác.
• Vệ sinh, sắp xếp kho ngăn nắp, đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn lưu trữ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 24 – 40.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm kho ít nhất 1 năm.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kho và tin học văn phòng.
Sẵn sàng tăng ca, đi công tác TP HCM (nếu cần)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng tháng 13, lễ Tết, phụ cấp, tăng ca đầy đủ.
Được đóng BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
