Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 22 ô số 13 ,khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhận, kiểm tra, sắp xếp và xuất/nhập hàng hóa theo quy trình.

• Theo dõi tồn kho, kiểm soát số lượng, hạn sử dụng, tình trạng hàng hóa.

• Lập đơn hàng, phối hợp giao nhận và sắp xếp lịch giao hàng.

• Quản lý chứng từ kho, đảm bảo đối chiếu số liệu chính xác.

• Vệ sinh, sắp xếp kho ngăn nắp, đảm bảo an toàn và tiêu chuẩn lưu trữ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 24 – 40.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm kho ít nhất 1 năm.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kho và tin học văn phòng.

Sẵn sàng tăng ca, đi công tác TP HCM (nếu cần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng tháng 13, lễ Tết, phụ cấp, tăng ca đầy đủ.

Được đóng BHXH – BHYT – BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MON

