Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty cổ phần đầu tư o2 land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn NV10 khu đô thị Romantic Park Xuân Tảo Tây Hồ Tây, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing tổng thể cho các dự án bất động sản của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường bất động sản.

Phát triển và quản lý ngân sách Marketing hiệu quả.

Xây dựng và quản lý nội dung Marketing trên các kênh online và offline (website, mạng xã hội, báo chí, sự kiện...).

Quản lý và hợp tác với các agency, đối tác Marketing.

Đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing.

Báo cáo kết quả hoạt động Marketing định kỳ cho cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp Marketing.

Tìm kiếm và phát triển các cơ hội Marketing mới.

Quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing (nếu có).

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing bất động sản.

Hiểu biết sâu rộng về thị trường bất động sản Việt Nam.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý dự án tốt.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing online (Google Analytics, Facebook Ads,...) là một lợi thế.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức lương: 20 - 25tr/ tháng + phụ cấp chung 50k/ ngày

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

