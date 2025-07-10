Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 158 đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Đăng bài giới thiệu sản phẩm lên các trang mạng xã hội fb, zalo, tiktok,....

Xây dựng chiến lược marketing thương hiệu: Phối hợp với ban lãnh đạo xác định mục tiêu phát triển thương hiệu và xây dựng các chiến lược marketing dài hạn, trung hạn cho thương hiệu công ty.

Định hướng và phát triển nội dung thương hiệu: Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nội dung marketing, bao gồm các chiến dịch quảng bá về sản phẩm, dịch vụ và giá trị cốt lõi của thương hiệu trên các kênh online (website, app, mạng xã hội, v.v.).

Quản lý hình ảnh và thông điệp thương hiệu: Đảm bảo hình ảnh, thông điệp của thương hiệu được truyền tải một cách nhất quán và hấp dẫn đến người tiêu dùng, từ đó gia tăng nhận diện thương hiệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch truyền thông: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao sự nhận diện của thương hiệu, bao gồm các hoạt động PR, quảng cáo, và sự kiện.

Phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing: Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch thương hiệu, điều chỉnh chiến lược marketing dựa trên các chỉ số KPIs đã thiết lập, từ đó tối ưu hóa các hoạt động marketing trong tương lai.

Quản lý ngân sách marketing: Xây dựng và kiểm soát ngân sách cho các hoạt động marketing, đảm bảo việc triển khai chiến lược thương hiệu đạt được hiệu quả cao nhất trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 3-6 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Quản lý thời gian, làm việc đa nhiệm tốt.

Tư duy chiến lược, logic, chủ động giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-20 triệu VNĐ/ 1 tháng + thưởng theo follow tiktok

Thu nhập tùy theo năng lực, deal khi phỏng vấn

2 tháng đầu thử việc hưởng 80% lương cứng.

Thời gian làm việc: T2-T7

Chế độ: BHXH theo quy định của nhà nước.

Được đào tạo về sản phẩm, Tham gia khóa đào tạo về kinh doanh,

Chế độ hiếu hỉ, sinh nhật, lương tháng 13, lễ, tết, du lịch, team building .... cùng các chế độ phúc lợi khác dành cho người lao động theo quy định của nhà nước và chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THÀNH THẮNG

