Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Giám sát, kiểm tra, đánh giá, thi công hệ thống cơ điện.

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại công trình.

Phối hợp chặt chẽ các bộ phận liên quan để kiểm tra hàng hóa, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng. Lập các hồ sơ, bản vẽ liên quan

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Chuyên ngành: Hệ thống điện, điện công nghiệp và dân dụng…

- Có kiến thức nền tảng về hệ thống điện, điện công nghiệp và dân dụng…

- Chấp nhận đi công tác onsite tại các tỉnh thành phía Bắc.

Cần tuyển kỹ sư, trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điện. Học hệ thống điện hoặc điện công nghiệp và dân dụng . Có tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm trở lên. Tốt nghiệp các trường Bách khoa, Công nghiệp hoặc điện lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 3B Thì Được Hưởng Những Gì

Làm từ thứ 2 đên thứ 7, Làm giờ hành chính, làm thêm được tính tăng ca.

Lương thỏa thuận theo từng vị trí, tăng lương theo năng lực

Ăn trưa tại công ty

ĐÓng bảo hiểm xã hội và được hưởng đầy đủ các quyền lợi phúc lợi của người lao động theo quy định

Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ…

