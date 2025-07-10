Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
- Hà Nội: Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Giám sát, kiểm tra, đánh giá, thi công hệ thống cơ điện.
Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại công trình.
Phối hợp chặt chẽ các bộ phận liên quan để kiểm tra hàng hóa, hoàn thành thủ tục nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng. Lập các hồ sơ, bản vẽ liên quan
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
Chuyên ngành: Hệ thống điện, điện công nghiệp và dân dụng…
- Có kiến thức nền tảng về hệ thống điện, điện công nghiệp và dân dụng…
- Chấp nhận đi công tác onsite tại các tỉnh thành phía Bắc.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 3B Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo từng vị trí, tăng lương theo năng lực
Ăn trưa tại công ty
ĐÓng bảo hiểm xã hội và được hưởng đầy đủ các quyền lợi phúc lợi của người lao động theo quy định
Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI