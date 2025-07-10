Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8h00

- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhận hàng NCC và hàng kho to kho
Nhập hàng/xuất hàng theo đơn đặt hàng, luân chuyển hàng hóa trong kho theo yêu cầu.
Thực hiện việc kiểm đếm hàng hóa trước khi xuất kho.
Thực hiện quy trình “ nhập trước, xuất trước” để quản lý thời hạn của sản phẩm.
Sắp xếp hàng hóa theo FIFO, kiểm kê định kỳ hàng tháng
Đóng gói hàng hoá
Nhận hàng từ cont về kho ( xuống hàng, phân loại hàng hóa)
Vệ sinh, dán tem, nhãn phụ cho hàng hóa theo quy định của công ty.
Hỗ trợ xử lý các công việc khác khi có phát sinh hoặc theo yêu cầu của Quản Lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu Nam
-Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho hàng, chưa có kinh nghiệm được đào tạo
-Sử dụng được máy tính cơ bản
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, có sức khỏe tốt
- Siêng năng, chịu khó, trung thực, hoà đồng

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc: 938 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Full time: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng.
- Lương cứng 7.400.000VNĐ + 600.000VNĐ Phụ cấp ăn trưa + Phụ cấp tăng ca nếu có
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần, được đề xuất lương theo năng lực của bản thân
- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết
- Được nghỉ lễ tết, được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo chuẩn doanh nghiệp nhà nước.
- Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, teambuilding gắn kết và nâng cao tinh thần làm việc của tập thể.
- Tổ chức liên hoan, sinh nhật, trà sữa hàng tháng, hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281A Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

