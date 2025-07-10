Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
2.4 Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như: báo chí, truyền thông, MKT,- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Viết kịch bản: Thành thạo ngôn ngữ hình ảnh, cấu trúc cảm xúc
- Tư duy hình ảnh: Biết sắp xếp bố cục, tiết tấu, màu sắc hài hòa
- Tổ chức công việc: Chủ động, kiểm soát tiến độ sản xuất
- Giao tiếp & phối hợp: Làm việc tốt với team sự kiện, media, kỹ thuật
- Sáng tạo & linh hoạt: Thích ứng với thay đổi nội dung gấp trong
Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 9tr-15tr
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
