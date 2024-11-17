Tuyển Nhân Viên Pricing Logistics thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Thương lượng, làm việc với Co-loader, hãng tàu, đại lý để xây dựng, cập nhật bảng giá cước và dịch vụ tốt nhất lên hệ thống dữ liệu chung của công ty

Định kỳ đánh giá chất lượng, giá cả, mối quan hệ với các địa lý/Coloader/Hãng tàu để chọn lọc đối tác tốt nhất

Kết hợp với nhân viên Sale giải quyết những vấn đề về tàu, và những câu hỏi về giá cước để giải đáp thắc mắc của khách hàng

Liên hệ check giá cước vận chuyển với các Shipping Lines/ Airlines/ Agents

Update thông tin cho bộ phận Kiểm soát chi phí để cập nhật dữ liệu lên hệ thống công ty

Phối hợp với các bộ phận Kiểm soát chi phí, Kế toán để xử lý các vấn đề phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ

2001 - 1988

Ứng viên có kinh nghiệm có kinh nghiệm về tìm kiếm FWD, Pricing, hoặc XNK

Có khả năng đàm phán tốt

Có tiếng Anh là một lợi thế (không bắt buộc)

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 10.000.000 đ - 13.000.000 đ

Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, vé gửi xe tháng

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại di động, điện thoại bàn

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Xét duyệt tăng lương định kì 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN (đóng mức full lương)

Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước

Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết

Thưởng kết quả kinh doanh

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

