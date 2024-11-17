Tuyển Nhân Viên Pricing Logistics thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thương lượng, làm việc với Co-loader, hãng tàu, đại lý để xây dựng, cập nhật bảng giá cước và dịch vụ tốt nhất lên hệ thống dữ liệu chung của công ty
Định kỳ đánh giá chất lượng, giá cả, mối quan hệ với các địa lý/Coloader/Hãng tàu để chọn lọc đối tác tốt nhất
Kết hợp với nhân viên Sale giải quyết những vấn đề về tàu, và những câu hỏi về giá cước để giải đáp thắc mắc của khách hàng
Liên hệ check giá cước vận chuyển với các Shipping Lines/ Airlines/ Agents
Update thông tin cho bộ phận Kiểm soát chi phí để cập nhật dữ liệu lên hệ thống công ty
Phối hợp với các bộ phận Kiểm soát chi phí, Kế toán để xử lý các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2001 - 1988
Ứng viên có kinh nghiệm có kinh nghiệm về tìm kiếm FWD, Pricing, hoặc XNK
Có khả năng đàm phán tốt
Có tiếng Anh là một lợi thế (không bắt buộc)
Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, vé gửi xe tháng
Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại di động, điện thoại bàn
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Xét duyệt tăng lương định kì 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN (đóng mức full lương)
Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước
Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ - tết
Thưởng kết quả kinh doanh
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
