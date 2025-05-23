Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô E10, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Dịch tài liệu sản phẩm

Soạn thảo báo giá , đơn hàng, hợp đồng

Biên, phiên dịch cho khách hàng và công ty

Tổng hợp, lưu trữ văn thư, hợp đồng

Làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung

Có thể đi công tác

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10 - 13 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

• Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

• Tham gia Bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động chính thức.

• Có cơ hội học hỏi, phát triển năng lực bản thân và thăng tiến tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin