Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô E10, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Dịch tài liệu sản phẩm
Soạn thảo báo giá , đơn hàng, hợp đồng
Biên, phiên dịch cho khách hàng và công ty
Tổng hợp, lưu trữ văn thư, hợp đồng
Làm các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung
Có thể đi công tác
Sử dụng tốt tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung
Có thể đi công tác
Sử dụng tốt tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập 10 - 13 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
• Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
• Tham gia Bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động chính thức.
• Có cơ hội học hỏi, phát triển năng lực bản thân và thăng tiến tại Công ty
• Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và của Công ty.
• Tham gia Bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng lao động chính thức.
• Có cơ hội học hỏi, phát triển năng lực bản thân và thăng tiến tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI MIMO VIỆTNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI