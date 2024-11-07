Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai ,Timescity, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trả lời tin nhắn, CMT khách hàng

Tư vấn, chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm

Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng

Lên đơn, đẩy cho bộ phận chuyển hàng

Làm việc 8h-17h , tháng nghỉ 4 ngày linh hoạt

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ 20 - 30 tuổi. Chấp nhận sinh viên ra trường

Ưu tiên bạn có kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương .

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tao.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ, sử dụng máy tính cơ bản

Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Không nói giọng địa phương,

Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng KPI+ Thưởng doanh số team => Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 / tháng.

Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

