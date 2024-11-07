Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 458 Minh Khai ,Timescity, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Trả lời tin nhắn, CMT khách hàng
Tư vấn, chăm sóc khách hàng sử dụng sản phẩm
Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
Lên đơn, đẩy cho bộ phận chuyển hàng
Làm việc 8h-17h , tháng nghỉ 4 ngày linh hoạt
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ 20 - 30 tuổi. Chấp nhận sinh viên ra trường
Ưu tiên bạn có kinh nghiệm 6 tháng- 1 năm vị trí tương đương .
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tao.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ, sử dụng máy tính cơ bản
Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.
Không nói giọng địa phương,
Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Thưởng KPI+ Thưởng doanh số team => Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 / tháng.
Được nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy định công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
