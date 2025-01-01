Công việc Kinh doanh thực phẩm

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 89 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh thực phẩm"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh thực phẩm

-

Có 89 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu
CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Hạn nộp: 28/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 18 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH YAMANAKA MART
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TỐT LÀNH TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cổ Phần dược phẩm Sakura
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Cổ Phần dược phẩm Sakura làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Cổ Phần dược phẩm Sakura
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Bánh Đồng Tiến
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 10 Triệu
Công ty Bánh Đồng Tiến
Hạn nộp: 25/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 0.7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PLAZA
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THE COCOA PROJECT
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THE COCOA PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THE COCOA PROJECT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CỎ MAY FARM - CHI NHÁNH SÀI GÒN
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Lavela
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty cổ phần Lavela làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Lavela
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Yên thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VARIK
Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VARIK
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thực phẩm CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 21 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 21 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
16 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bunny Drinkie
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường thực phẩm phát triển không ngừng. Với mức lương từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên cho vị trí này cần có khả năng kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả để thúc đẩy doanh thu.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh thực phẩm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm đang gia tăng mạnh mẽ đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam tiếp tục mở rộng. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngành thực phẩm chiếm hơn 15% GDP cả nước và dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 7%/năm trong giai đoạn 2023 - 2030.

Nhân viên kinh doanh thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu thông qua việc phát triển mối quan hệ khách hàng, xây dựng mạng lưới phân phối và quản lý thị trường tiêu thụ. Họ không chỉ là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng mà còn góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng thực phẩm.

​Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm tăng cao trong bối cảnh ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam ngày càng phát triển
​Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm tăng cao trong bối cảnh ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam ngày càng phát triển

Với nhu cầu ngày càng cao, ngành kinh doanh thực phẩm mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn ở các vị trí như nhân viên kinh doanh, chuyên viên phát triển thị trường hoặc quản lý kinh doanh khu vực. Đây là lĩnh vực hứa hẹn cho những ai đam mê việc làm kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp tốt và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành thực phẩm đầy tiềm năng này.

2. Mức lương trung bình của việc làm kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm là ngành nghề không chỉ giàu tiềm năng mà còn mang lại mức thu nhập cạnh tranh. Tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm, mức lương trong lĩnh vực này có sự chênh lệch rõ rệt, giao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây, Job3s cung cấp bảng lương chi tiết cho việc làm kinh doanh thực phẩm:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kinh doanh thực phẩm

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

25.000.0000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm là lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng giao tiếp, am hiểu thị trường và khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Dưới đây là mô tả công việc và yêu cầu dành cho các vị trí phổ biến trong ngành:

  • Nhân viên kinh doanh thực phẩm kênh GT: Nhân viên kinh doanh thực phẩm kênh GT chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc kênh bán hàng truyền thống, bao gồm các cửa hàng tạp hóa và chợ đầu mối. Để làm tốt vai trò này, ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, cùng kiến thức cơ bản về sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra, tinh thần làm việc chủ động và khả năng chịu áp lực cao sẽ giúp ứng viên thành công trong lĩnh vực này.

  • Nhân viên kinh doanh thực phẩm kênh MT: Vị trí này tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng thuộc kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Công việc bao gồm đàm phán hợp đồng, giám sát trưng bày sản phẩm tại điểm bán và đảm bảo các chương trình khuyến mãi được triển khai hiệu quả. Ứng viên cho vị trí này cần kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và báo cáo cùng khả năng đàm phán và xử lý tình huống linh hoạt là những yếu tố cần thiết để đạt được thành công trong vai trò này.

Nhân viên kinh doanh trong ngành thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu, phát triển thương hiệu và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Nhân viên kinh doanh trong ngành thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu, phát triển thương hiệu và duy trì mối quan hệ với khách hàng

4. Yêu cầu đối với việc làm kinh doanh thực phẩm

Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng về kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Dưới đây là những tiêu chí hàng đầu mà các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm:

  • Kinh nghiệm bán hàng: Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm hoặc các ngành hàng liên quan.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Có khả năng thuyết phục khách hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

  • Hiểu biết thị trường: Am hiểu về các xu hướng tiêu dùng và đặc điểm của ngành thực phẩm tại địa phương.

  • Khả năng lập kế hoạch: Biết cách xây dựng chiến lược kinh doanh, triển khai mục tiêu doanh số hiệu quả.

  • Tinh thần trách nhiệm: Chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc công nghệ thực phẩm.

Ứng viên tìm việc kinh doanh thực phẩm cần am hiểu về các xu hướng tiêu dùng và đặc điểm của ngành thực phẩm tại địa phương
Ứng viên tìm việc kinh doanh thực phẩm cần am hiểu về các xu hướng tiêu dùng và đặc điểm của ngành thực phẩm tại địa phương

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh thực phẩm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn, nhờ vào sự phát triển của ngành thực phẩm và xu hướng tiêu dùng ngày càng cao. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu cao về tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm:

  • Việc làm kinh doanh thực phẩm tại Hà Nội: Hà Nội, với vai trò là thủ đô và trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm. Sự phát triển của các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhu cầu tiêu dùng cao đã tạo ra một thị trường tuyển dụng sôi động. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân viên kinh doanh có khả năng xây dựng mối quan hệ khách hàng và thúc đẩy doanh thu.

  • Việc làm kinh doanh thực phẩm tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là trung tâm du lịch và kinh tế tại miền Trung, việc làm kinh doanh ở đây đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong ngành thực phẩm. Với sự gia tăng của các nhà hàng, khách sạn và các chuỗi cửa hàng thực phẩm, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm tại đây tăng rất cao. Các công ty trong lĩnh vực thực phẩm tìm kiếm ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng đàm phán hiệu quả.

  • Việc làm kinh doanh thực phẩm tại TP. HCM: TP. HCM, trung tâm kinh tế năng động nhất của cả nước, luôn dẫn đầu trong nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm. Sự phát triển không ngừng của các ngành dịch vụ, bán lẻ và các chuỗi thực phẩm tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Doanh nghiệp tại đây tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm về marketing, bán hàng và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm tập trung ở các thành phố lớn nơi ngành thực phẩm và xu hướng tiêu dùng ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thực phẩm tập trung ở các thành phố lớn nơi ngành thực phẩm và xu hướng tiêu dùng ngày càng cao

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh tăng mạnh nhờ sự phát triển nhanh chóng của các ngành kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và các ngành tiêu dùng. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên tài năng để thúc đẩy doanh số và mở rộng thị trường. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến cao, đây là cơ hội nghề nghiệp đầy tiềm năng cho những ai đam mê công việc kinh doanh.