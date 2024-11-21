Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng.

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu mua hàng từ các phòng ban.

- Tìm kiếm nhà cung cấp, tiến hành so sánh báo giá.

- Làm việc trực tiếp với nhà cung cấp để thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng, điều kiện thanh toán,...

- Theo dõi, cập nhật tiến độ giao - nhận hàng hóa.

- Quản lý tồn kho vật tư, lập kế hoạch thu mua định kỳ tháng, quý, năm.

- Làm thanh toán các khoản phát sinh khác theo yêu cầu mua hàng từ các phòng ban.

- Làm các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Khả năng đàm phán, thương lượng tốt.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận.

- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-14 triệu/tháng.

- Thưởng tháng, quý, năm, tháng lương thứ 13

- Chế độ phúc lợi (BHXH, nghỉ lễ, tết, du lịch...) đúng theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

- Chính sách thưởng đa dạng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin