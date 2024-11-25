Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes
- Hồ Chí Minh:
- Số 3 đường số 4, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng mới từ data công ty cung cấp có nhu cầu mua bán và đầu tư Bất động sản.
- Tư vấn, giới thiệu và cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm bất động sản cho khách hàng.
- Thực hiện các giao dịch môi giới bất động sản, đảm bảo quá trình mua bán diễn ra trôi chảy và hiệu quả.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của họ và đưa ra các giải pháp phù hợp.
- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và các công việc liên quan đến giao dịch bất động sản.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh hoặc các vai trò liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành như bất động sản, tài chính , bảo hiểm,...
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
- Hiểu biết về các hệ thống CRM và quy trình quản lý khách hàng tiềm năng.
- Tinh thần hướng tới mục tiêu, tập trung vào việc đạt và vượt chỉ tiêu.
- Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.
- Có laptop cá nhân, có thể đi công tác.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Chi phí Marketing được công ty chi trả 100%.
- Hỗ trợ phương tiện xe ô tô đưa đón khách hàng, đi khảo sát thị trường.
- Lương tháng 13.
- Review performance 2 lần/ năm.
- 12 ngày phép năm.
- Công ty thường xuyên có các sự kiện vào các ngày lễ tết như 8/3, 20/10, giáng sinh, du lịch hàng năm, ngày kết nối tập thể, tiệc cuối năm,..
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
