Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của sàn kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng tổng thể cho từng phòng kinh doanh.
Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược.
Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân viên của tất cả nhân viên trực thuộc khối kinh doanh.
Thực thiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành đội ngũ nhân viên;
Am hiểu thị trường, am hiểu hoạch định xây dựng chiến lược kinh doanh mảng BĐS,….
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyền ngành có liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện, đào tạo đội ngũ, kỹ năng làm việc đội nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển, biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...
=> Có sẵn đội ngũ nhân viên đi cùng tối thiểu từ 5 người trở lên

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập cao:Lương 18 đến 20 triệu + Hoa hồng (theo quy chế kinh doanh).
Lương 18 đến 20 triệu + Hoa hồng (theo quy chế kinh doanh).
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 6F, An Sơn Building, 178/8 Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

