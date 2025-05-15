Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Quản lý điều hành, toàn bộ hoạt động bán hàng của sàn kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng tổng thể cho từng phòng kinh doanh.
Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược.
Đào tạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc của tất cả nhân viên của tất cả nhân viên trực thuộc khối kinh doanh.
Thực thiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu thị trường, am hiểu hoạch định xây dựng chiến lược kinh doanh mảng BĐS,….
Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyền ngành có liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện, đào tạo đội ngũ, kỹ năng làm việc đội nhóm.
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong lịch sự, chỉn chu.
Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển, biết dùng MXH: Google, Facebook, Zalo, tiktok,...
=> Có sẵn đội ngũ nhân viên đi cùng tối thiểu từ 5 người trở lên
Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng: 18 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thu nhập cao:Lương 18 đến 20 triệu + Hoa hồng (theo quy chế kinh doanh).
Lương 18 đến 20 triệu + Hoa hồng (theo quy chế kinh doanh).
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.
Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI