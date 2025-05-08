Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu

Mức lương 4 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Khu Đô Thị Yên Bình Xanh, Đường Vành Đai 5, Phường Đồng Tiến , Thành Phố Phổ Yên , Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 4 - 100 Triệu

• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bán, đầu tư bất động sản cao cấp.

• Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

• Đăng tin quảng bá bất động sản trên các nền tảng trực tuyến.

• Dẫn khách tham quan trực tiếp các sản phẩm BĐS.

• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thương lượng, đàm phán với chủ nhà.

• Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản.

Với Mức Lương 4 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến và nhiệt huyết với lĩnh vực bất động sản.

• Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản theo quy trình chuyên nghiệp.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, giao tiếp tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

• Tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, siêng năng và sẵn sàng học hỏi.

• Ngoại ngữ là một lợi thế giúp mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cao cấp.

Thời gian làm việc: Từ 08:00 - 17:00, Thứ 2 - Thứ 7

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Không giới hạn thu nhập: Lương cơ bản 4 triệu + hoa hồng hấp dẫn + thưởng nóng.

• Thu nhập hấp dẫn từ 20 – 100 triệu/tháng dựa trên năng lực và kết quả kinh doanh

• Đào tạo chuyên sâu từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

• Cơ hội thăng tiến rộng mở, phát triển sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực bất động sản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

