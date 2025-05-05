Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 137 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, TPHCM - 160 Đường Số 20, P.5, Gò Vấp, TPHCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác thêm khách hàng tiềm năng qua các kênh online, offline.

Tư vấn, giới thiệu nhà phố chính chủ đến khách hàng phù hợp nhu cầu.

Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng, cập nhật kiến thức thị trường định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18-45

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kĩ năng giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn Lương cứng 5 triệu/tháng + chi phí marketing - Hoa hồng 65%/giao dịch

Thưởng tháng, quý và các khoản thưởng khác

Cung cấp data và hỗ trợ pháp lý

Đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát

