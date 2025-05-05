Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 137 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, TPHCM
- 160 Đường Số 20, P.5, Gò Vấp, TPHCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, khai thác thêm khách hàng tiềm năng qua các kênh online, offline.
Tư vấn, giới thiệu nhà phố chính chủ đến khách hàng phù hợp nhu cầu.
Tham gia các buổi đào tạo kỹ năng, cập nhật kiến thức thị trường định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 18-45
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có kĩ năng giao tiếp
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn Lương cứng 5 triệu/tháng + chi phí marketing - Hoa hồng 65%/giao dịch
Thưởng tháng, quý và các khoản thưởng khác
Cung cấp data và hỗ trợ pháp lý
Đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát
