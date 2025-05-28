Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 255 - 257 Nguyễn Tri Phương, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng (kênh online, data khách hàng,...).

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu mong muốn của khách hàng.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách đi xem sản phẩm thực tế, gặp gỡ tư vấn trực tiếp.

Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để hỗ trợ khách hàng đàm phán ký kết hợp đồng.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng trong và sau bán hàng.

Cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng theo từng giai đoạn.

Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện sản phẩm, kỹ năng bán hàng của công ty.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp THPT trở lên, biết sử dụng tin học, mạng xã hội.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực bất động sản.

Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Có thiết bị hỗ trợ làm việc: điện thoại, laptop, phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có sẵn nguồn khách hàng hoặc từng làm sale các lĩnh vực khác.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương hỗ trợ (3-5 triệu/tháng, đối với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) + Hoa hồng kinh doanh cực cao 65%, trung bình 50 – 200 triệu/giao dịch.

Thu nhập

(3-5 triệu/tháng,

)

65%,

50 – 200 triệu

Phụ cấp: Chi phí Marketing, gửi xe.

Phụ cấp

Thưởng: thưởng nóng giao dịch thành công, thưởng KPI doanh số.

Thưởng

Hoa hồng cao: Sản phẩm phí cao từ 1% – 3% giá trị giao dịch (từ 5 - 100 tỷ).

Hoa hồng cao

1% – 3%

(từ 5 - 100 tỷ).

Cơ hội: Thăng tiến lên các vị trí chức vụ cao cấp của công ty.

Cơ hội

Đào tạo: Được đào tạo kỹ năng bán hàng đỉnh cao, kỹ năng phát triển đội nhóm. Nếu đạt KPI được tham gia các buổi đào tạo nhà quản lý - quản trị tương lai.

Đào tạo

Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, đoàn kết, tương trợ, cạnh tranh lành mạnh.

Môi trường làm việc

Phúc lợi khác: Du lịch, team building, tặng quà dịp lễ, sinh nhật, các hoạt động công ty.

Phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin