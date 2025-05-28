Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 255

- 257 Nguyễn Tri Phương, Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng (kênh online, data khách hàng,...).
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu mong muốn của khách hàng.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách đi xem sản phẩm thực tế, gặp gỡ tư vấn trực tiếp.
Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để hỗ trợ khách hàng đàm phán ký kết hợp đồng.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng trong và sau bán hàng.
Cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm và chính sách bán hàng theo từng giai đoạn.
Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện sản phẩm, kỹ năng bán hàng của công ty.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp THPT trở lên, biết sử dụng tin học, mạng xã hội.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực bất động sản.
Chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Có thiết bị hỗ trợ làm việc: điện thoại, laptop, phương tiện đi lại.
Ưu tiên ứng viên có sẵn nguồn khách hàng hoặc từng làm sale các lĩnh vực khác.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương hỗ trợ (3-5 triệu/tháng, đối với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) + Hoa hồng kinh doanh cực cao 65%, trung bình 50 – 200 triệu/giao dịch.
Thu nhập
(3-5 triệu/tháng,
)
65%,
50 – 200 triệu
Phụ cấp: Chi phí Marketing, gửi xe.
Phụ cấp
Thưởng: thưởng nóng giao dịch thành công, thưởng KPI doanh số.
Thưởng
Hoa hồng cao: Sản phẩm phí cao từ 1% – 3% giá trị giao dịch (từ 5 - 100 tỷ).
Hoa hồng cao
1% – 3%
(từ 5 - 100 tỷ).
Cơ hội: Thăng tiến lên các vị trí chức vụ cao cấp của công ty.
Cơ hội
Đào tạo: Được đào tạo kỹ năng bán hàng đỉnh cao, kỹ năng phát triển đội nhóm. Nếu đạt KPI được tham gia các buổi đào tạo nhà quản lý - quản trị tương lai.
Đào tạo
Môi trường làm việc: Năng động, sáng tạo, đoàn kết, tương trợ, cạnh tranh lành mạnh.
Môi trường làm việc
Phúc lợi khác: Du lịch, team building, tặng quà dịp lễ, sinh nhật, các hoạt động công ty.
Phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job360493
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 32 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 93 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Thiên Khôi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu Thiên Khôi Group
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu JobsGO Recruit
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Newlink
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu JobsGO Recruit
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu JobsGO Recruit
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu JobsGO Recruit
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
8 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu JobsGO Recruit
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tiến Tiến Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm