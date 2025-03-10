Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 37 trần bình trọng, phường 5,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

· Bạn đam mê BĐS nhưng còn băn khoăn tìm kiếm môi trường làm việc?

· Bạn thật sự muốn thay đổi để bức phá ngoạn mục?

· Chiếc ghế “cũ” không còn phù hợp với bạn???

Vậy thì còn chần chừ gì không thử sức tại những chiếc “ghế” mới tại TLAND – Apply ngay nhé!

+ Công việc bạn cần làm:

- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Tư vấn hỗ trợ mua - bán BĐS. Làm việc tại trung tâm Đà Lạt và gói gọn trong bán kính 15km.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản (đưa khách tham quan BĐS thực tế, đặt cọc, công chứng...)

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu bạn cần có:

- Đang ở độ tuổi xuân xanh 22-38 tuổi.

- Nếu bạn có kinh nghiệm ( quá tốt), nếu bạn không có kinh nghiệm ( không sao) công ty sẽ đào tạo bạn tận tình.

- Bạn cần có đức tính TRUNG THỰC, chịu khó, Đam mê kinh doanh và yêu thích nghề môi giới BĐS

- Có phương tiện đi lại, biết sử dụng máy tính và smartphone

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Quyền lợi mà bạn được nhận:

- Hoa hồng được nhận lên đến 60% - 80%

- Thu nhập hấp dẫn cao nhất thị trường: 20 triệu – trên 100 triệu

- Thưởng nóng trên quý/năm.

- Kho sản phẩm “khổng lồ” từ công ty

- Thời gian làm việc linh động, phù hợp với mọi nhu cầu của từng cá nhân.

- Được đào tạo tận tình về kỹ năng mềm và kiến thức chuyên sâu trong quá trình làm việc.

- Bộ máy quản lý chuyên nghiệp, hết sức lăn xả vì nhân viên và đồng nghiệp.

- Thường xuyên diễn ra các hoạt động ngoại khóa để bạn luôn tận hưởng được thanh xuân.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như trưởng phòng, giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ

