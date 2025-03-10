Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 20 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 37 trần bình trọng, phường 5,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

· Bạn đam mê BĐS nhưng còn băn khoăn tìm kiếm môi trường làm việc?
· Bạn thật sự muốn thay đổi để bức phá ngoạn mục?
· Chiếc ghế “cũ” không còn phù hợp với bạn???
Vậy thì còn chần chừ gì không thử sức tại những chiếc “ghế” mới tại TLAND – Apply ngay nhé!
+ Công việc bạn cần làm:
- Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Tư vấn hỗ trợ mua - bán BĐS. Làm việc tại trung tâm Đà Lạt và gói gọn trong bán kính 15km.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản (đưa khách tham quan BĐS thực tế, đặt cọc, công chứng...)

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu bạn cần có:
- Đang ở độ tuổi xuân xanh 22-38 tuổi.
- Nếu bạn có kinh nghiệm ( quá tốt), nếu bạn không có kinh nghiệm ( không sao) công ty sẽ đào tạo bạn tận tình.
- Bạn cần có đức tính TRUNG THỰC, chịu khó, Đam mê kinh doanh và yêu thích nghề môi giới BĐS
- Có phương tiện đi lại, biết sử dụng máy tính và smartphone

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Quyền lợi mà bạn được nhận:
- Hoa hồng được nhận lên đến 60% - 80%
- Thu nhập hấp dẫn cao nhất thị trường: 20 triệu – trên 100 triệu
- Thưởng nóng trên quý/năm.
- Kho sản phẩm “khổng lồ” từ công ty
- Thời gian làm việc linh động, phù hợp với mọi nhu cầu của từng cá nhân.
- Được đào tạo tận tình về kỹ năng mềm và kiến thức chuyên sâu trong quá trình làm việc.
- Bộ máy quản lý chuyên nghiệp, hết sức lăn xả vì nhân viên và đồng nghiệp.
- Thường xuyên diễn ra các hoạt động ngoại khóa để bạn luôn tận hưởng được thanh xuân.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao hơn như trưởng phòng, giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 37 Trần Bình Trọng, Phường 05, Thành phố Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

