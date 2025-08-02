Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Đồng Nai: Huyện Thống Nhất
- Đồng Nai: Thành phố Biên Hòa
- Đồng Nai: Thị xã Long Khánh
- Đồng Nai: Huyện Vĩnh Cửu
- Đồng Nai: Huyện Định Quán
- Đồng Nai: Huyện Cẩm Mỹ
- Đồng Nai: Huyện Xuân Lộc
- Đồng Nai: Huyện Long Thành
- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Châu Đức
- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Long Điền
- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Xuyên Mộc
- Bà Rịa Vũng Tàu: Thành phố Bà Rịa
- Bà Rịa Vũng Tàu: Huyện Đất Đỏ
- Long An: Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân An, Đức Hòa, Đức Huệ, Cần Giuộc, Huyện Châu Thành
- Long An: Huyện Thủ Thừa
- Long An: Huyện Cần Đước
- Long An: Thành phố Tân An
- Long An: Huyện Đức Hòa
- Long An: Huyện Đức Huệ
- Long An: Huyện Cần Giuộc
- Vĩnh Long: Thành phố Vĩnh Long
- Vĩnh Long: Thị xã Bình Minh
- Vĩnh Long: Huyện Long Hồ
- Hồ Chí Minh: Huyện Bình Chánh
- Lâm Đồng: Huyện Di Linh
- Lâm Đồng: Huyện Lâm Hà
- Trà Vinh: Thành phố Trà Vinh
- Trà Vinh: Huyện Cầu Kè
- Tây Ninh: Huyện Dương Minh Châu
- Tây Ninh: Huyện Gò Dầu
- Tây Ninh: Huyện Tân Châu
- Tây Ninh: Huyện Trảng Bàng
- Bình Dương: Thị xã Bến Cát
- Bình Phước: Huyện Phú Riềng
- Bình Phước: Huyện Chơn Thành
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng và phân phối sản phẩm
- Quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường
- Thu thập thông tin thị trường, báo cáo định kỳ
- Quản lý công nợ, hỗ trợ vận hành cửa hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên các ngành Kinh tế, QTKD, Marketing…)
- Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch tốt
- Trung thực, có trách nhiệm, năng động
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8 – 15 triệu/tháng (theo năng lực)
- Xét thăng tiến sau 12 tháng
- Được đào tạo chuyên sâu, hưởng đầy đủ BHXH – BHYT – BH 24/24
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
