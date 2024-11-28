Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong, Huyện Yên Phong
Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ các bộ phận dịch tài liệu
Hỗ trợ các công việc khác cho bộ phận sản xuất, hành chính, R&D
Tổng hợp báo cáo để gửi về bên tổng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận SV mới ra trường (tiếng Trung Tốt)
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, thành thạo 5 kỹ năng: nghe, nói , đọc, đánh máy, dịch văn bản
Thành thạo tin học văn phòng; ( Ưu tiên biết thêm AUTO CARD)
Chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 10 - 15 triệu (tùy năng lực, chưa tính tăng ca)
Có thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, mong muốn làm việc lâu dài với công ty,
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật (thâm niên, con nhỏ, nguyệt san, ngoại ngữ.....) và nhiều trợ cấp khác của công ty .
Môi trường làm việc năng động, Sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
