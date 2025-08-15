Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
- Long An: Tân An, Thành phố Tân An
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sắp xếp lịch làm việc, chấm công cho nhân viên
Đào tạo kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân sự
Báo cáo doanh thu hằng ngày. Theo dõi các vấn đề thu chi, quản lý tài sản tại cửa hàng
Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng
Quản lý hàng hóa, kiểm kê định kỳ
Hướng dẫn nhân viên vệ sinh cửa hàng, quầy tủ, kệ và các vật dụng làm việc, kiểm tra chất lượng vệ sinh hàng ngày
Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên
Đảm bảo vận hành cửa hàng và xử lý các vấn đề phát sinh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Độ tuổi dưới 35.
Tính cách năng động và cầu tiến.
Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding…
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
