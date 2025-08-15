Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, chấm công cho nhân viên

Đào tạo kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân sự

Báo cáo doanh thu hằng ngày. Theo dõi các vấn đề thu chi, quản lý tài sản tại cửa hàng

Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng

Quản lý hàng hóa, kiểm kê định kỳ

Hướng dẫn nhân viên vệ sinh cửa hàng, quầy tủ, kệ và các vật dụng làm việc, kiểm tra chất lượng vệ sinh hàng ngày

Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Đảm bảo vận hành cửa hàng và xử lý các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.

Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng

Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Độ tuổi dưới 35.

Tính cách năng động và cầu tiến.

Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số tốt.

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.

Thưởng các ngày lễ, Tết, 12 ngày phép năm, teambuilding…

Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.