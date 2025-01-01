Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL (gọi tắt là PML Global) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 08/2023. Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược phát triển bền vững, PML Global định hướng phát triển thành Công ty cung cấp nguyên liệu sản xuất hàng đầu Đông Nam Á, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng, nâng tầm Việt Nam vươn ra quốc tế.