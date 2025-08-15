Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 274/29 Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.

Sắp xếp và lưu trữ các giấy tờ theo trình tự.

Hạch toán các chứng từ và hóa đơn nội bộ.

Làm việc vói các bên dịch vụ, các đơn vị có liên quan và cơ quan nhà nước khi cần.

Quản lý và bảo mật thông tin trong các tài liệu doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu đột xuất bằng cách lập báo cáo theo tuần, tháng hoặc quý.

Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế.

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực có liên quan;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm

Kiến thức vững về quy định thuế và nguyên tắc kế toán;

Khả năng chú ý đến chi tiết và có kỹ năng giao tiếp tốt;

Kỹ năng làm việc cẩn thận, linh hoạt, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15M;

Phúc lợi khác Thưởng Lễ Tết, sinh nhật;

Đóng BHXH theo quy định pháp luật;

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

