Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
- Hà Nội: 4/9 Đông Hưng Thuận 09, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm & xây dựng hệ thống khách hàng là các nhà máy sản xuất trong lĩnh vực TPCN, sữa, mỹ phẩm...
Tiếp cận, tư vấn, chăm sóc & chốt đơn hàng với khách hàng doanh nghiệp.
Phối hợp với các bộ phận để theo dõi tiến độ giao hàng, công nợ và chất lượng sản phẩm sau bán.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành hàng, hành vi đối thủ & đề xuất chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có & mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.
Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo tuần/tháng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa mỹ phẩm.
Kiến thức tốt về nguyên liệu, thành phẩm trong các ngành liên quan.
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp & thuyết trình tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng lập kế hoạch & xử lý công việc hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH & các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật; Du lịch, Team building hàng năm.
Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu.
Môi trường làm việc hiện đại – trẻ trung – năng động – chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
