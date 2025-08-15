Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ thu thập và cập nhật bảng giá cước từ các hãng tàu, hãng bay.
Hỗ trợ xử lý báo giá cho bộ phận kinh doanh.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Logistics, Xuất nhập khẩu,...
Yêu cầu làm được full time
Có khả năng Excel cơ bản – khá, tư duy logic, cẩn thận.
Có mong muốn học hỏi và làm việc lâu dài trong ngành Logistics.
Tiếng anh khá.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản.
Được hỗ trợ xác nhận thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
