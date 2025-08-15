Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thu thập và cập nhật bảng giá cước từ các hãng tàu, hãng bay.

Hỗ trợ xử lý báo giá cho bộ phận kinh doanh.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng BP.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Logistics, Xuất nhập khẩu,...

Yêu cầu làm được full time

Có khả năng Excel cơ bản – khá, tư duy logic, cẩn thận.

Có mong muốn học hỏi và làm việc lâu dài trong ngành Logistics.

Tiếng anh khá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo bài bản.

Được hỗ trợ xác nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ Pro Company

