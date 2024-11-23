Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà Nhà ST Moritz. 1014 Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tìm kiếm, thao tác, và xem video của công ty trên nền tảng YouTube.
Hỗ trợ tăng lượt xem và tương tác cho các video của công ty.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết thao tác máy vi tính, gõ chữ mức khá trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Nam/Nữ).
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn và đào tạo khi nhận việc.
Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000 VNĐ/tháng + 500.000 VNĐ tiền chuyên cần + thưởng theo kết quả công việc.
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, nghỉ Chủ Nhật hàng tuần.
Được cung cấp đầy đủ máy tính và các thiết bị làm việc.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

