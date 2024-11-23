Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Nhà ST Moritz. 1014 Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tìm kiếm, thao tác, và xem video của công ty trên nền tảng YouTube.

Hỗ trợ tăng lượt xem và tương tác cho các video của công ty.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết thao tác máy vi tính, gõ chữ mức khá trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Nam/Nữ).

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn và đào tạo khi nhận việc.

Chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6.000.000 VNĐ/tháng + 500.000 VNĐ tiền chuyên cần + thưởng theo kết quả công việc.

Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, nghỉ Chủ Nhật hàng tuần.

Được cung cấp đầy đủ máy tính và các thiết bị làm việc.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ AN NHIÊN MEDIA

