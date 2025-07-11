Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: đường Thống Nhất, Dĩ An, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Lập bản vẽ biện pháp thi công, lập bản vẽ.

Thực hiện công tác tổ chức thi công trên công trường.

Giám sát Đội/ thầu phụ thi công, nghiệm thu các hạng mục điện.

Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thực hiện dự án.

Lựa chọn vật tư, thiết bị điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Điều hòa không khí, Cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm làm về cấp thoát nước.

Thành thạo các phần mềm thiết kế điện chuyên dụng.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán và hồ sơ thiết kế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Am hiểu về các loại thiết bị điện, vật tư điện.

Có thể di chuyển các công trình theo yêu cầu của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 17 - 22 triệu tùy theo năng lực ứng viên

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ công đoàn theo quy định.

Du lịch Công ty.

Bảo hiểm 24/24.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ

