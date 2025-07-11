Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Elipsport
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Kiểm tra, lưu trữ các hồ sơ chứng từ
Nhập liệu mới/rà soát điều chỉnh số liệu cũ từ chứng từ mua vào, bán ra trên phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối hoặc đăng chờ bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,... sử dụng tốt excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ
Nhiệt huyết với công việc
Nắm vững định khoản
Có thể làm fulltime
Coi trọng thực tập là một cơ hội nghề nghiệp
Nhiệt huyết với công việc
Nắm vững định khoản
Có thể làm fulltime
Coi trọng thực tập là một cơ hội nghề nghiệp
Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập: 2,000,000 - 3,000,000 đ/tháng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.
Được tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về lĩnh vực kinh tế, kế toán, thuế.
Hỗ trợ cung cấp số liệu/đóng dấu luận văn/báo cáo khóa luận.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần).
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.
Được tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về lĩnh vực kinh tế, kế toán, thuế.
Hỗ trợ cung cấp số liệu/đóng dấu luận văn/báo cáo khóa luận.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI