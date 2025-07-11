Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Elipsport
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/08/2025
Công ty TNHH Elipsport

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Elipsport

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Kiểm tra, lưu trữ các hồ sơ chứng từ
Nhập liệu mới/rà soát điều chỉnh số liệu cũ từ chứng từ mua vào, bán ra trên phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc đăng chờ bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,... sử dụng tốt excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ
Nhiệt huyết với công việc
Nắm vững định khoản
Có thể làm fulltime
Coi trọng thực tập là một cơ hội nghề nghiệp

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2,000,000 - 3,000,000 đ/tháng.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.
Được tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về lĩnh vực kinh tế, kế toán, thuế.
Hỗ trợ cung cấp số liệu/đóng dấu luận văn/báo cáo khóa luận.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Elipsport

Công ty TNHH Elipsport

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, phường Tân Hưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

