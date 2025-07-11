Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1A Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Kiểm tra, lưu trữ các hồ sơ chứng từ

Nhập liệu mới/rà soát điều chỉnh số liệu cũ từ chứng từ mua vào, bán ra trên phần mềm kế toán

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm cuối hoặc đăng chờ bằng tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,... sử dụng tốt excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán bất kỳ

Nhiệt huyết với công việc

Nắm vững định khoản

Có thể làm fulltime

Coi trọng thực tập là một cơ hội nghề nghiệp

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2,000,000 - 3,000,000 đ/tháng.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Được tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức nghề, thông tư mới về lĩnh vực kinh tế, kế toán, thuế.

Hỗ trợ cung cấp số liệu/đóng dấu luận văn/báo cáo khóa luận.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm. (Hội đá bóng nam hàng tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

