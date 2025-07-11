Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Ghi chép và quản lý sổ sách kế toán

- Thu thập, xử lý và ghi chép các chứng từ kế toán (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, biên lai, v.v.).

- Theo dõi, cập nhật các giao dịch tài chính vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách.

Lập báo cáo tài chính

- Lập các báo cáo tài chính định kỳ (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính).

- Đảm bảo báo cáo tuân thủ các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chuẩn mực quốc tế (IFRS, nếu áp dụng).

Hạch toán và kiểm soát chi phí

- Phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm/dịch vụ.

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu để đảm bảo tính chính xác của các bút toán.

Quản lý thuế

- Lập và nộp các báo cáo thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN, v.v.) đúng hạn.

- Làm việc với cơ quan thuế, giải trình số liệu khi có yêu cầu.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và kế toán.

Quản lý công nợ

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp.

- Lập kế hoạch thanh toán và thu hồi công nợ.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu

- Đối chiếu số liệu giữa các tài khoản ngân hàng, kho, và các bộ phận liên quan.

- Phát hiện và xử lý các sai sót trong quá trình hạch toán.

Tư vấn và hỗ trợ quản lý tài chính

- Phân tích số liệu tài chính để cung cấp thông tin hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

- Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí hoặc cải thiện tình hình tài chính.

Làm việc với kiểm toán và cơ quan chức năng

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các đợt kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.

- Làm việc với cơ quan chức năng khi có thanh tra, kiểm tra.