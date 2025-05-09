Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: 126S Nguyễn Văn Lâu,Phường 8, TP Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh online và offline.

Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ lên ý tưởng và sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, video, bài viết).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về marketing và các công cụ marketing online. Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, v.v.) là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế về marketing.

Hỗ trợ đóng mộc

Được hỗ trợ chi phí thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

