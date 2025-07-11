Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 243/9/10K Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Nhập, xuất hóa đơn trên phần mềm Misa
Sắp xếp hồ sơ, chứng từ Phòng Kế toán
Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng/ĐH trở lên.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa
Có kỹ năng phân tích, sử dụng Excel tốt là một lợi thế
Tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp giấy xác nhận thực tập
Thu nhập: 2.000.000đ/ tháng
2.000.000đ/ tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 156/53 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

