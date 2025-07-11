Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 243/9/10K Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Nhập, xuất hóa đơn trên phần mềm Misa

Sắp xếp hồ sơ, chứng từ Phòng Kế toán

Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng/ĐH trở lên.

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa

Có kỹ năng phân tích, sử dụng Excel tốt là một lợi thế

Tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó

Quyền Lợi

Được cấp giấy xác nhận thực tập

Thu nhập: 2.000.000đ/ tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

