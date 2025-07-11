Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 243/9/10K Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Nhập, xuất hóa đơn trên phần mềm Misa
Sắp xếp hồ sơ, chứng từ Phòng Kế toán
Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp/Sinh viên năm 4 các trường Cao đẳng/ĐH trở lên.
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa
Có kỹ năng phân tích, sử dụng Excel tốt là một lợi thế
Tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp giấy xác nhận thực tập
Thu nhập: 2.000.000đ/ tháng
2.000.000đ/ tháng
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CHỢ THUỐC TỐT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
