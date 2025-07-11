Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22 đường 55 phường Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác và kịp thời.
Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán giữa các bộ phận liên quan.
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và bảo mật.
Tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán nội bộ theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán nội bộ.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 22 đường 55 phường Tân Tạo Quận Bình Tân TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

