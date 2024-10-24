Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MCNEX VINA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH MCNEX VINA

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH MCNEX VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên/ Phiên dịch Tiếng Hàn. Thông dịch công việc liên quan. Làm báo cáo và dịch tài liệu khi có yêu cầu.
Biên/ Phiên dịch Tiếng Hàn.
Thông dịch công việc liên quan.
Làm báo cáo và dịch tài liệu khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc đi xuất khẩu lao động tại Hàn quốc. Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phiên dịch tiếng Hàn Quốc tốt. Thành thạo vi tính văn phòng. Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc ,tác phong làm việc công nghiệp. Có kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, có thể làm việc độc lập và làm việc tập thể, ưu tiên người có khả năng sẵn sàng làm việc ngay. Có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài.
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc đi xuất khẩu lao động tại Hàn quốc.
Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phiên dịch tiếng Hàn Quốc tốt. Thành thạo vi tính văn phòng.
Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với công việc ,tác phong làm việc công nghiệp.
Có kỹ năng giao tiếp, tự tin, năng động, có thể làm việc độc lập và làm việc tập thể, ưu tiên người có khả năng sẵn sàng làm việc ngay.
Có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài.

Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật Lương: Thỏa thuận Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc. Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.
Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật
Lương: Thỏa thuận
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MCNEX VINA

Công ty TNHH MCNEX VINA

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

