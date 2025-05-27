Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 286 Trần Hưng Đạo, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và giới thiệu các dòng xe MG đến khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ, tuổi từ 20-35.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng + thưởng lên đến 20 triệu/tháng.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Du lịch, nghỉ phép hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: BHXH, phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa...

Cách Thức Ứng Tuyển

