Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 286 Trần Hưng Đạo, Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các dòng xe MG đến khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, tuổi từ 20-35.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.
Tại CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng lên đến 20 triệu/tháng.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Du lịch, nghỉ phép hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: BHXH, phụ cấp xăng xe, điện thoại, ăn trưa...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH NAM ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
