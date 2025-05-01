Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 22 khu 12 ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Event Marketing

Lên kế hoạch và triển khai, giám sát các hoạt động truyền thông cho các event/chương trình activation để đạt hiệu quả đặt ra

Làm việc với các phòng ban, đối tác để triển khai các hoạt động event/activation đạt các mục tiêu đặt ra về số người tham dự, doanh số (nếu có)

Báo cáo đánh giá kết quả cho các hoạt động mình triển khai

Triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh offline (hệ thống nhà sách của Đinh Tị Books và của đối tác) trong đó bao gồm các ấn phẩm POSM theo định hướng của công ty, đồng thời hỗ trợ truyền thông cho hệ thống nhà sách Đinh Tị Books.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí, kinh tế là 1 lợi thế)

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí liên quan

Có khả năng tổ chức, quản lý công việc bao quát và chi tiết, khoa học

Yêu thích công việc event/activation, có khả năng viết content

Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, liêm chính, có trách nhiệm với công việc, chủ động hoàn thành mục tiêu công việc đã được giao

Quyền Lợi

Thu nhập bao gồm lương cứng + lương hiệu quả công việc, thu nhập từ 12 tới 15 triệu ( thỏa thuận xứng đáng với năng lực của ứng viên )

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Phúc lợi chăm sóc đầy đủ dành cho nhân sự công ty : được tổ chức sinh nhật, nhận quà Trung thu, Tết thiếu nhi, du lịch nghỉ dưỡng và team building 2 lần/ năm

Lãnh đạo giỏi, có tâm, nhiệt huyết, truyền cảm hứng và sẵn sàng đầu tư cho sự phát triển của CBNV

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, công bằng và trân trọng người lao động

Được gia nhập Doanh nghiêp thuộc top các Nhà phát hành sách thiếu nhi uy tín nhất Việt Nam, cơ hội thăng tiến rộng mở cho những nhân sự tâm huyết và có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

