Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 22 khu 12 ngõ 13 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai, giám sát các hoạt động truyền thông cho các event/chương trình activation để đạt hiệu quả đặt ra
Làm việc với các phòng ban, đối tác để triển khai các hoạt động event/activation đạt các mục tiêu đặt ra về số người tham dự, doanh số (nếu có)
Báo cáo đánh giá kết quả cho các hoạt động mình triển khai
Triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh offline (hệ thống nhà sách của Đinh Tị Books và của đối tác) trong đó bao gồm các ấn phẩm POSM theo định hướng của công ty, đồng thời hỗ trợ truyền thông cho hệ thống nhà sách Đinh Tị Books.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí, kinh tế là 1 lợi thế)
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí liên quan
Có khả năng tổ chức, quản lý công việc bao quát và chi tiết, khoa học
Yêu thích công việc event/activation, có khả năng viết content
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, liêm chính, có trách nhiệm với công việc, chủ động hoàn thành mục tiêu công việc đã được giao

Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm lương cứng + lương hiệu quả công việc, thu nhập từ 12 tới 15 triệu ( thỏa thuận xứng đáng với năng lực của ứng viên )
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động
Phúc lợi chăm sóc đầy đủ dành cho nhân sự công ty : được tổ chức sinh nhật, nhận quà Trung thu, Tết thiếu nhi, du lịch nghỉ dưỡng và team building 2 lần/ năm
Lãnh đạo giỏi, có tâm, nhiệt huyết, truyền cảm hứng và sẵn sàng đầu tư cho sự phát triển của CBNV
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, công bằng và trân trọng người lao động
Được gia nhập Doanh nghiêp thuộc top các Nhà phát hành sách thiếu nhi uy tín nhất Việt Nam, cơ hội thăng tiến rộng mở cho những nhân sự tâm huyết và có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số nhà NV22, khu 12, ngõ 13 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai , TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

