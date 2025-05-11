Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

Brand Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 344 Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu cho Công ty, phụ trách kiểm soát quy trình, quy chuẩn về truyền thông của thương hiệu.
- Lên kế hoạch sản xuất nội dung content: hình ảnh/bài viết/Clip/TVC và tối ưu hóa các quảng cáo Digital trên các phương tiện truyền thông của Công ty cùng cấp trên.
- Báo cáo, tham vấn cho cấp trên về thực tế vận hành, tình hình thị trường và xu hướng hoạt động truyền thông đề xuất quảng cáo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 344 Cầu Giấy , Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-brand-marketing-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job357349
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing HỘ KINH DOANH LACHIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu HỘ KINH DOANH LACHIC
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Phúc Hưng Thịnh
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG THIẾT KẾ DLB
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIXUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FIXUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ METATOP
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty cổ phần DILIGO Holdings
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing SẮC ĐẸP Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỎ CÂY VÀNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Kim Sa Group
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Aladdin Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Aladdin Vina
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Hana Korea Group
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm