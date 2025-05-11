Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 344 Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu cho Công ty, phụ trách kiểm soát quy trình, quy chuẩn về truyền thông của thương hiệu.

- Lên kế hoạch sản xuất nội dung content: hình ảnh/bài viết/Clip/TVC và tối ưu hóa các quảng cáo Digital trên các phương tiện truyền thông của Công ty cùng cấp trên.

- Báo cáo, tham vấn cho cấp trên về thực tế vận hành, tình hình thị trường và xu hướng hoạt động truyền thông đề xuất quảng cáo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM

