Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
- Hà Nội: 344 Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
- Xây dựng, quản lý nhận diện thương hiệu cho Công ty, phụ trách kiểm soát quy trình, quy chuẩn về truyền thông của thương hiệu.
- Lên kế hoạch sản xuất nội dung content: hình ảnh/bài viết/Clip/TVC và tối ưu hóa các quảng cáo Digital trên các phương tiện truyền thông của Công ty cùng cấp trên.
- Báo cáo, tham vấn cho cấp trên về thực tế vận hành, tình hình thị trường và xu hướng hoạt động truyền thông đề xuất quảng cáo phù hợp với định hướng phát triển của Công ty
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước (Tham gia BHXH, BHYT...); Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team Building, dã ngoại, các hoạt động mang tính cộng đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
