Công việc Product Marketing

Product Marketing, hay Tiếp thị sản phẩm là việc thực hiện các chiến lược tiếp thị để gia tăng doanh số và độ nhận diện sản phẩm của doanh nghiệp. Công việc này bao gồm xác định khách hàng mục tiêu, xây dựng thông điệp tiếp thị và triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm của khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Theo Thông tin từ Trung tâm dự báo nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, dự đoán nhân lực ngành Marketing sẽ cần đến 21.600 nhân lực/năm trong giai đoạn năm 2025. Cũng theo báo cáo từ đơn vị này, ở giai đoạn 2025, ngành Marketing thuộc TOP 6 lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao nhất cả nước. Sự gia tăng việc làm của ngành Marketing mở ra nhiều cơ hội tuyển dụng Product Marketing.

Theo các trang việc làm, có đến vài nghìn tin tuyển Product Marketing mỗi tháng tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức chuyên môn, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Product Marketing Junior, Senior, Leader.

Product Marketing tuyển dụng ngày càng cao do nhu cầu nhân lực ngành Marketing gia tăng

2. Mức lương trung bình của việc làm Product Marketing

Product marketing tuyển dụng ở nhiều doanh nghiệp, do sự cần thiết của vị trí này trong việc triển khai kế hoạch tiếp thị hiệu quả cho sản phẩm của công ty. Mức lương trung bình của việc làm này dao động từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Product Marketing Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Việc làm Product Marketing Intern 2.000.000 - 4.000.000 Việc làm Product Marketing Fresher 7.000.000 - 12.000.000 Việc làm Product Marketing Junior 15.000.000 - 25.000.000 Việc làm Product Marketing Senior 18.000.000 - 30.000.000 Việc làm Product Marketing Leader 20.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Product Marketing

Product Marketing tuyển dụng với mức thu nhập ổn định cùng với nhiều vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, việc làm này có nhiều khả năng phát triển trong tương lai. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc mà Product Marketing cần phải làm trong công ty.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu: Nhân viên Product Marketing cần thực hiện nghiên cứu định lượng,định tính nhằm xác định rõ chân dung khách hàng và nhu cầu của họ. Việc nghiên cứu thị trường và khách hàng mục tiêu giúp nhân viên có thể lên chiến lược tiếp thị sản phẩm hiệu quả, truyền tải đến đúng với đối tượng, mang lại giá trị cho họ.

Định vị, tạo thông điệp cho sản phẩm: Sau khi đã phân tích thị trường và xác định được đúng đối tượng khách hàng, những vấn đề nào họ quan tâm, sản phẩm mang lại giá trị gì cho họ, nhân viên sẽ tiến hành định vị cho sản phẩm. Việc định vị, tạo thông điệp cho sản phẩm cần phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để khách hàng dễ dàng nhớ đến thương hiệu và in sâu trong tâm trí của họ.

Phát triển và xây dựng chiến lược tiếp thị sản phẩm: Dựa trên dữ liệu thu thập được, Product Marketing sẽ thiết kế kế hoạch tiếp thị toàn diện, bao gồm lựa chọn kênh quảng cáo, phân bổ ngân sách và xây dựng chiến dịch phù hợp. Họ cần xác định giá trị cốt lõi, thông điệp marketing và đảm bảo chiến lược linh hoạt trước các thay đổi của thị trường. Ngoài ra, công việc còn bao gồm theo dõi, tối ưu hóa chiến dịch Digital Marketing, đo lường tỷ lệ chuyển đổi, quản lý ngân sách quảng cáo, xây dựng chương trình khuyến mãi, quản lý vòng đời sản phẩm và đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị.

Quản lý và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, khách hàng: Product Marketing chịu trách nhiệm quản lý và phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Công việc bao gồm xác định giá trị cốt lõi, phát triển thông điệp sản phẩm để thu hút đúng đối tượng và nghiên cứu thị trường để hiểu rõ nhu cầu cũng như đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, họ lập kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường, phát triển chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi để tăng nhận thức và doanh số.

Cung cấp tài liệu để thu hút khách hàng: Product Marketing cần phát triển ngôn ngữ và thông điệp quảng cáo, nhấn mạnh giá trị và lợi ích của sản phẩm. Tiếp theo, tạo ra các tài liệu Marketing như tờ rơi, brochure, bài viết website hoặc nội dung số để giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, nhân viên còn thiết kế và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông nhằm truyền tải thông điệp hiệu quả.

Theo dõi và báo cáo kết quả chiến dịch: Product Marketing cần giám sát chặt chẽ các chỉ số hiệu suất (KPIs) của các chiến dịch tiếp thị, phân tích dữ liệu thu thập được và báo cáo kết quả. Đồng thời, họ đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa chiến lược tiếp thị trong tương lai.

Nhân viên Product Marketing cần theo dõi, báo cáo chiến lược tiếp thị đề ra

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Product Marketing

Nhu cầu nhân lực ngành Marketing đang gia tăng trong những năm tới, Product Marketing tuyển dụng ở các doanh nghiệp là điều rất cần thiết. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra những yêu cầu đối với vị trí công việc này bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

Am hiểu về thị trường, đối thủ cạnh tranh và vị trí của sản phẩm trên thị trường.

Nắm vững kiến thức về phân tích dữ liệu (data analysis) và sử dụng các công cụ phân tích.

Hiểu biết sâu về phát triển sản phẩm, từ tính năng, lợi ích đến cách quản lý và tối ưu hóa sản phẩm.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Về kỹ năng:

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Áp dụng kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết về sản phẩm, quy trình làm việc để giải quyết vấn đề.

Kỹ năng sáng tạo: Khả năng sáng tạo giúp Product Marketing thiết kế các chiến dịch tiếp thị độc đáo và hiệu quả, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.

Thành thạo công cụ tin học và khai thác hiệu quả các kênh truyền thông: Kỹ năng này giúp Product Marketing tối ưu hóa công việc, từ việc quản lý dữ liệu đến triển khai các chiến dịch tiếp thị.

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Kỹ năng này giúp Product Marketing truyền tải ý tưởng, thuyết phục khách hàng cũng như các bên liên quan đồng thuận với chiến lược và kế hoạch tiếp thị một cách hiệu quả.

Kỹ năng tư duy logic và phân tích dữ liệu: Kỹ năng tư duy logic và phân tích dữ liệu giúp Product Marketing làm việc dựa trên dữ liệu (data-driven) một cách chính xác và hiệu quả. Họ cần biết cách diễn giải thông tin thu thập được và đưa ra những quyết định chiến lược dựa trên các phân tích đó.

Kỹ năng tư duy chiến lược và thực thi: Kỹ năng tư duy chiến lược và thực thi là yếu tố quan trọng giúp Product Marketing định hình chiến lược tiếp thị tổng thể, đảm bảo sản phẩm tiếp cận đúng đối tượng và đạt được mục tiêu.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Product Marketing cần có khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc linh hoạt trong môi trường Cross-functional team. Họ cần tương tác tốt với các bộ phận Marketing, Sales, … để làm việc hiệu quả cũng như thống nhất chiến lược.

Ngoài ra, Product Marketing tuyển dụng ứng viên có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động, trách nhiệm và hỗ trợ tích cực đồng đội.

Tuyển dụng Product Marketing cần phải có những kỹ năng, bằng cấp, kiến thức nhà công ty yêu cầu

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Product Marketing nhiều nhất

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành Marketing dẫn đến Product Marketing tuyển dụng nhiều tại doanh nghiệp. Khu vực tuyển Product Marketing tập trung tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Tuyển dụng việc làm Product Marketing tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung. Đà Nẵng thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ khiến nhu cầu tuyển dụng Product Marketing là điều cần thiết, với vài chục tin tuyển dụng mỗi tháng.

Product Marketing tuyển dụng nhiều ở các lĩnh vực kinh doanh, tự động hóa, thực phẩm, đồ uống. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Đà Nẵng ở quận Hải Châu.

Tuyển dụng việc làm Product Marketing tại tại Hà Nội

Hà Nội với nền kinh tế vượt trội, hàng đầu khu vực miền Bắc, tập trung nhiều công ty, tập đoàn với đa dạng sản phẩm dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các thương hiệu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp rất cần tuyển dụng Product Marketing để tối ưu hóa chiến lược sản phẩm, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Product Marketing tuyển dụng nhiều ở các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, điện tử, giáo dục, công nghệ thông tin, marketing, quảng cáo, thời trang, sản xuất, hàng tiêu dùng. Mức lương của công việc này dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Hà Nội bao gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

Tuyển dụng việc làm Product Marketing tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, vì vậy các doanh nghiệp đầu tư và hình thành vô cùng đông đảo với sức cạnh tranh lớn. Các thương hiệu luôn muốn sản phẩm mình được khách hàng ưa chuộng và nhớ tới, do đó nhu cầu tuyển dụng Product Marketing đang gia tăng, với vài trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Product Marketing tuyển dụng nhiều ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, marketing, quảng cáo, thời trang, thương mại điện tử, sản xuất, điện tử. Mức lương của công việc này dao động từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Đà Nẵng bao gồm các quận 1, quận 7, Tân Bình, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức.

Khu vực tuyển Product Marketing ở các thành phố lớn Đà Nẵng, TP.HCM, Hà Nội

Product Marketing tuyển dụng ở nhiều doanh nghiệp, mở ra các tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc làm này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị sản phẩm hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu muốn ứng tuyển vị trí này, bạn cần có đầy đủ bằng cấp, kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu để có cho mình một công việc ổn định.