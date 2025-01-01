Công việc Thiết bị y tế

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết bị y tế gia tăng đáng kể, nhất là tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM,... với thu nhập khá cạnh tranh từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn về trình độ học vấn, kỹ thuật và khả năng làm việc trong môi trường y tế đặc thù.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết bị y tế

Lĩnh vực thiết bị y tế hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Việt Nam. Thiết bị y tế bao gồm dụng cụ, vật liệu, thuốc thử, phần mềm, cũng như sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe con người, phục vụ cho những mục đích như chẩn đoán, điều trị, hỗ trợ sinh lý, duy trì sự sống hay kiểm soát sự thụ thai…

Do sự phát triển của nền kinh tế và dân số ngày càng gia tăng, ngành thiết bị y tế không chỉ chú trọng nhập khẩu từ các quốc gia phát triển mà còn thúc đẩy sản xuất trong nước để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Theo tìm hiểu của Job3s, thị trường thiết bị y tế sẽ đạt giá trị 2.862,6 triệu USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đạt 7,9%. Đây là tín hiệu rõ ràng cho triển vọng việc làm thiết bị y tế, khi nhu cầu nhân lực chuyên môn cao sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là những vị trí liên quan đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi của chính phủ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành, làm tăng cơ hội việc làm và sự phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế tại Việt Nam.

Nhu cầu việc làm thiết bị y tế sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những năm tới

2. Mức lương trung bình của việc làm thiết bị y tế

Mức lương trong ngành thiết bị y tế dao động tùy theo từng vị trí và kinh nghiệm làm việc. Thu nhập trung bình trong lĩnh vực này thường dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, với mức lương cao hơn đối với những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm và kỹ năng chuyên môn vững. Ngoài ra, mỗi vị trí có mức lương dao động khác nhau, phản ánh nhu cầu và trách nhiệm công việc cụ thể. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo cho những vị trí phổ biến trong ngành thiết bị y tế mà Job3s cung cấp:

Việc làm thiết bị y tế Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế 8.000.000 - 30.000.000 Nhân viên hồ sơ thầu thiết bị y tế 9.000.000 - 12.000.000 Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế 9.000.000 - 20.000.000 Nhân viên quản lý thiết bị y tế 12.000.000 - 18.000.000 Nhân viên phát triển thị trường 12.000.000 - 20.000.000

Mức lương cho các vị trí việc làm thiết bị y tế khá cạnh tranh

3. Yêu cầu đối với việc làm thiết bị y tế

Đặc thù việc làm thiết bị y tế luôn đòi hỏi ứng viên vừa phải có kiến thức chuyên môn vừa có khả năng làm việc trong môi trường yêu cầu sự chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn. Những yêu cầu này thường liên quan đến kỹ năng kỹ thuật, khả năng giải quyết vấn đề và hiểu biết về thị trường thiết bị y tế.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành y tế, kỹ thuật, công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng kỹ thuật: Kiến thức vững về thiết bị y tế, quy trình bảo trì và sửa chữa thiết bị, cũng như khả năng sử dụng phần mềm quản lý thiết bị y tế.

Khả năng giao tiếp: Nhân viên phải có kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với bác sĩ, kỹ sư và khách hàng. Việc trình bày thông tin kỹ thuật một cách rõ ràng và dễ hiểu là rất quan trọng.

Kinh nghiệm: Tùy vào vị trí, yêu cầu về kinh nghiệm có thể thay đổi. Tuy nhiên nhìn chung việc làm thiết bị y tế yêu cầu kỹ thuật cao hoặc quản lý thường yêu cầu ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Hiểu biết về quy định y tế: Ứng viên cần nắm vững quy định, tiêu chuẩn và chứng chỉ liên quan đến thiết bị y tế, đảm bảo tuân thủ yêu cầu pháp lý trong quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng thiết bị.

Khả năng làm việc dưới áp lực: Những vị trí việc làm thiết bị y tế thường yêu cầu nhân viên có thể làm việc trong môi trường căng thẳng và đáp ứng tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong bệnh viện và cơ sở y tế.

Sự am hiểu về thị trường: Ứng viên cần có khả năng nghiên cứu, phân tích thị trường thiết bị y tế, nhận diện nhu cầu và xu hướng phát triển của ngành.

Tinh thần làm việc nhóm: Trong nhiều công việc liên quan đến thiết bị y tế, khả năng làm việc nhóm hiệu quả sẽ giúp hoàn thành mục tiêu chung, đặc biệt trong môi trường bệnh viện hoặc công ty phân phối thiết bị.

Lưu ý: Mỗi vị trí việc làm thiết bị y tế cụ thể sẽ có mô tả công việc chi tiết hơn, với những yêu cầu và nhiệm vụ đặc thù sẽ tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Việc làm thiết bị y tế đòi hỏi những yêu cầu khắt khe

4. Việc làm mảng thiết bị y tế phổ biến nhất

Ngành thiết bị y tế đang ngày càng trở nên quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe cộng đồng. Trong đó, những việc làm thiết bị y tế được tuyển dụng phổ biến bao gồm quản lý thiết bị, kinh doanh, kỹ thuật và phát triển thị trường. Cùng với sự phát triển của thị trường thiết bị y tế, cơ hội việc làm trong ngành này cũng ngày càng phong phú.

4.1. Nhân viên quản lý thiết bị y tế

Nhân viên quản lý thiết bị y tế có nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc sử dụng và bảo trì thiết bị y tế tại những cơ sở y tế. Công việc này đòi hỏi kiến thức sâu rộng về nhiều loại thiết bị cũng như quy trình vận hành, bảo dưỡng để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hiệu quả.

Ứng viên cho vị trí việc làm y tế cần có kỹ năng quản lý, tổ chức công việc tốt và thường xuyên cập nhật quy định liên quan đến thiết bị y tế. Những cơ sở y tế lớn như bệnh viện và phòng khám đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản lý thiết bị để duy trì hoạt động suôn sẻ.

4.2. Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế là cầu nối giữa nhà sản xuất và các cơ sở y tế. Công việc chủ yếu bao gồm việc tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm thiết bị y tế, đàm phán hợp đồng và cung cấp dịch vụ hậu mãi.

Nhân viên kinh doanh cần hiểu rõ về sản phẩm, nhu cầu thị trường cũng như khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng. Đây là một công việc rất quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ thiết bị y tế, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ngày càng rộng mở.

4.3. Nhân viên hồ sơ thầu thiết bị y tế

Nhân viên hồ sơ thầu thiết bị y tế chịu trách nhiệm chuẩn bị và quản lý hồ sơ thầu trong những dự án cung cấp thiết bị cho bệnh viện, phòng khám hay cơ sở y tế công. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác trong việc chuẩn bị tài liệu và khả năng làm việc với cơ quan chức năng để hoàn tất những thủ tục cần thiết.

Nhân viên hồ sơ thầu cần nắm rõ quy trình đấu thầu và quy định pháp lý liên quan đến thiết bị y tế. Đây là một vị trí quan trọng trong công ty phân phối thiết bị y tế, nhất là công ty lớn với dự án công.

4.4. Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế

Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế đảm nhận công việc bảo trì, sửa chữa và kiểm tra thiết bị y tế để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt và đáp ứng tiêu chuẩn y tế. Công việc này yêu cầu ứng viên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và cơ khí.

Hiện nay, những bệnh viện và trung tâm y tế lớn là nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật để duy trì hiệu suất hoạt động của thiết bị. Những người có tay nghề kỹ thuật cao sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong lĩnh vực này.

Có rất nhiều cơ hội việc làm thiết bị y tế hấp dẫn cho ứng viên có năng lực

4.4. Nhân viên phát triển thị trường

Nhân viên phát triển thị trường trong ngành thiết bị y tế chịu trách nhiệm tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, xây dựng chiến lược marketing và gia tăng sự hiện diện của sản phẩm tại những khu vực mới. Công việc này yêu cầu sự sáng tạo trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và khả năng phân tích thị trường.

Qua khảo sát nhanh, những công ty sản xuất và phân phối thiết bị y tế thường xuyên tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường để thúc đẩy doanh số và tạo ra cơ hội mới. Đây là một lĩnh vực đầy thử thách nhưng cũng rất tiềm năng cho những ứng viên yêu thích công việc sáng tạo và chiến lược.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm thiết bị y tế

Cơ hội việc làm thiết bị y tế hiện nay chủ yếu xuất hiện ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM, nơi có sự phát triển nhanh chóng trong hạ tầng y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

5.1. Tuyển dụng việc làm thiết bị y tế tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính và cũng là một trong những điểm nóng về tuyển dụng việc làm thiết bị y tế ở miền Bắc. Nhu cầu về vị trí kỹ thuật viên, nhân viên bảo trì, tư vấn bán hàng thiết bị y tế tại các bệnh viện, phòng khám và công ty phân phối thiết bị y tế rất lớn.

Bên cạnh đó, chính sách của chính phủ trong việc ưu đãi ngành y tế, cộng với sự phát triển của hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Sự gia tăng dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng thúc đẩy thị trường tuyển dụng này.

5.2. Tuyển dụng việc làm thiết bị y tế tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sở hữu vị trí chiến lược nằm giữa hai miền Nam Bắc, cũng là nơi có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành thiết bị y tế. Thành phố này đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực y tế, đặc biệt là các cơ sở y tế tư nhân và những công ty phân phối thiết bị y tế.

Những việc làm thiết bị y tế được tuyển dụng phổ biến bao gồm quản lý sản phẩm, kỹ sư thiết bị y tế và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. Với sự phát triển của hệ thống bệnh viện, phòng khám và nhu cầu chăm sóc sức khỏe hiện đại, Đà Nẵng đang trở thành một thị trường tuyển dụng thiết bị y tế đầy hứa hẹn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết bị y tế đang gia tăng ở nhiều khu vực

5.3. Tuyển dụng việc làm thiết bị y tế tại TP. HCM

TP. HCM luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành thiết bị y tế, nhờ vào vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Tại đây, nhiều cơ sở y tế, bệnh viện lớn, cùng những công ty nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế quốc tế đang có nhu cầu cao về nhân lực chuyên môn.

Những vị trí như chuyên viên kỹ thuật, nhân viên tư vấn bán hàng và quản lý dự án trong nhóm việc làm thiết bị y tế luôn được tuyển dụng liên tục. Thị trường việc làm tại TP. HCM đặc biệt hấp dẫn với cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, công nghệ, cũng như sự gia tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Triển vọng việc làm thiết bị y tế được dự báo sẽ tích cực, khi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế chất lượng tiếp tục tăng. Mức lương trong ngành này cũng khá cạnh tranh và có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt với thách thức về chất lượng và giá cả cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu phát triển.