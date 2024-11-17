Tuyển Sales Sản xuất Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Sales Sản xuất Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Sales Sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 251 Đường 9A, KDC Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP. HCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Thuyết phục và đàm phán hàng hóa, giá cả, hình thức giao hàng
- Quản lý quá trình bán hàng - Xây dựng mạng lưới và phát triển thị trường
- Duy trì sự hài lòng của khách hàng
- Theo dõi doanh số bán hàng, đối chiếu công nợ hàng ngày với khách hàng
- Tổng hợp báo báo doanh số bán tháng, quý , năm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học ...
- Có kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt.
- Nhanh nhẹn, nhạy bén.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 601 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-thi-truong-thu-nhap-toi-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251820
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phong Thái Thuận
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phong Thái Thuận
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KỸ NGHỆ VIỆT NHẬT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KỸ NGHỆ VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop
Hạn nộp: 20/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VÀ BAO BÌ RUDHOLM
Tuyển Business Development Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VÀ BAO BÌ RUDHOLM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In Trùng Khoa
Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH In Trùng Khoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh In Ấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Tới 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phong Thái Thuận
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh B2B thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Phong Thái Thuận
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ STELLA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KỸ NGHỆ VIỆT NHẬT
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KỸ NGHỆ VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 26/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop
Hạn nộp: 20/12/2024
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VÀ BAO BÌ RUDHOLM
Tuyển Business Development Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VÀ BAO BÌ RUDHOLM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In Trùng Khoa
Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
Công ty TNHH In Trùng Khoa
Hạn nộp: 20/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh In Ấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập Tới 1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất