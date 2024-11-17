Tuyển Sales Sản xuất Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 251 Đường 9A, KDC Trung Sơn, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP. HCM, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Thuyết phục và đàm phán hàng hóa, giá cả, hình thức giao hàng
- Quản lý quá trình bán hàng - Xây dựng mạng lưới và phát triển thị trường
- Duy trì sự hài lòng của khách hàng
- Theo dõi doanh số bán hàng, đối chiếu công nợ hàng ngày với khách hàng
- Tổng hợp báo báo doanh số bán tháng, quý , năm.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học ...
- Có kỹ năng giao tiếp đàm phán tốt.
- Nhanh nhẹn, nhạy bén.
Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng KPI
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Kỳ Lân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
