Tuyển Software Engineer Công ty TNHH MCNEX VINA làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
- Ninh Bình: Lô CN1 KCN Phúc Sơn, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia và được đào tạo trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm điện tử trên ô tô
Phát triển MCU/AP Bootloader
Thiết kế AUTOSAR và MCU SW
Phát triển Embedded linux/RTOS BSD/middleware
Phát triển PC Tools điều khiển simulator (CAN/Ethernet)
Sử dụng ứng dụng auto process (CMMI, ISO26262, A-spice) software
Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo dự án thành công và đúng tiến độ.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
Tham gia và được đào tạo trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm điện tử trên ô tô
Phát triển MCU/AP Bootloader
Thiết kế AUTOSAR và MCU SW
Phát triển Embedded linux/RTOS BSD/middleware
Phát triển PC Tools điều khiển simulator (CAN/Ethernet)
Sử dụng ứng dụng auto process (CMMI, ISO26262, A-spice) software
Phối hợp với các thành viên trong dự án để đảm bảo dự án thành công và đúng tiến độ.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá Thành thạo ngôn ngữ lập trình C/C++ Có kinh nghiệm lập trình cho các dòng vi điều khiển 8, 16, 32 bit. Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C/C++
Có kinh nghiệm lập trình cho các dòng vi điều khiển 8, 16, 32 bit.
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành
Ưu tiên
Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C# Có kinh nghiệm phát triển giao thức CAN/Ethernet trên tầng ứng dụng Có kinh nghiệm phát triển UI/QT Có kinh nghiệm phát triển bộ điều khiển xe ô tô (ECU) software. Có khả năng phát triển PC Tools điều khiển simulator (CAN/Ethernet) là một lợi thế. Có khả năng tiếp thu và vận dụng công nghệ mới. Cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng tiếp nhận góp ý từ người khác. Khả năng làm việc nhóm và độc lập. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Có kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C#
Có kinh nghiệm phát triển giao thức CAN/Ethernet trên tầng ứng dụng
Có kinh nghiệm phát triển UI/QT
Có kinh nghiệm phát triển bộ điều khiển xe ô tô (ECU) software.
Có khả năng phát triển PC Tools điều khiển simulator (CAN/Ethernet) là một lợi thế.
Có khả năng tiếp thu và vận dụng công nghệ mới.
Cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng tiếp nhận góp ý từ người khác.
Khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Tại Công ty TNHH MCNEX VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Pháp luật
Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh hấp dẫn)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng lao động (trong cả thời gian thử việc)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Ngoài mức lương thương lượng xứng đáng với khả năng của ứng viên, trong quá trình ứng viên làm việc tại Công ty sẽ được đánh giá năng lực thực tế và có chế độ đãi ngộ xứng đáng với các nỗ lực và đóng góp cho Công ty.
Có xe đưa đón CBCNV Hà Nội – Ninh Bình hàng ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MCNEX VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI