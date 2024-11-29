Tuyển Tài xế/Lái xe Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
- Hồ Chí Minh:
- 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Lái xe đưa đón chuyên chở Ban Giám Đốc
- Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày.
- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.
- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.
- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.
- Thời gian linh động theo yêu cầu Ban Giám Đốc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Lái dòng xe sang (Mec, RR,...)
- Nắm vững kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ, trung thực, kiên nhẫn
- Nam tuổi từ 34 - 45 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.
- Sẵn sàng lái đi tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu.
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Tháng 13
Thưởng lễ tết trong năm.
Khám sức khỏe, tham gia BH đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI