Tuyển Tài xế/Lái xe Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Lái xe đưa đón chuyên chở Ban Giám Đốc

- Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày.

- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.

- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.

- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.

- Thời gian linh động theo yêu cầu Ban Giám Đốc

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 8 - 10 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên kinh nghiệm lái xe cho công ty, ban giám đốc

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Lái dòng xe sang (Mec, RR,...)

- Nắm vững kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ, trung thực, kiên nhẫn

- Nam tuổi từ 34 - 45 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.

- Sẵn sàng lái đi tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu.

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 - 20 triệu

Lương Tháng 13

Thưởng lễ tết trong năm.

Khám sức khỏe, tham gia BH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.