Tuyển Tài xế/Lái xe Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Tài xế/Lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế/Lái xe Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tài xế/Lái xe Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Lái xe đưa đón chuyên chở Ban Giám Đốc
- Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày.
- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.
- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.
- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.
- Thời gian linh động theo yêu cầu Ban Giám Đốc
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 8 - 10 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên kinh nghiệm lái xe cho công ty, ban giám đốc
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Lái dòng xe sang (Mec, RR,...)
- Nắm vững kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ, trung thực, kiên nhẫn
- Nam tuổi từ 34 - 45 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.
- Sẵn sàng lái đi tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu.
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 - 20 triệu
Lương Tháng 13
Thưởng lễ tết trong năm.
Khám sức khỏe, tham gia BH đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

