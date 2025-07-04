Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc về định hướng kinh doanh, định vị thương hiệu của Công ty trên thị trường, công tác quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty;

Xây dựng mục tiêu chiến lược Kinh doanh, Marketing dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của Công ty nhằm đạt mục tiêu kinh doanh và tài chính của Công ty;

Cập nhật thông tin sự thay đổi của các văn bản luật có liên quan, từ đó đề xuất điều chỉnh, định hướng hoạt động và đưa ra giải pháp hoặc chiến lược đón đầu kinh doanh;

Lập kế hoạch xây dựng, định hướng và phát triển thị trường theo yêu cầu của TGĐ, lập báo cáo hoạt động kinh doanh từng tháng;

Nắm bắt, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, cũng như đề ra nhận định xu hướng thị trường trong tương lai trình lên TGĐ;

Quản lý điều hành bộ phận kinh doanh; Chịu trách nhiệm trước TGĐ về doanh số và hiệu quả kinh doanh;

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động kinh doanh;

Xây dựng hệ thống, quy trình kinh doanh dựa trên hiệu quả công việc;

Xây dựng đội ngũ phát triển kinh doanh có năng lực cao, chuyên nghiệp. Đề cao văn hóa doanh nghiệp, và quản lý đội ngũ bằng hiệu suất, hiệu quả công việc;

Kiểm soát công tác đào tạo, tái đào tạo, đánh giá năng lực của đội ngũ cấp dưới để đảm bảo duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được chỉ tiêu tăng trưởng doanh số và mở rộng thị phần;

Đề xuất, xây dựng và thực hiện các sáng kiến kinh doanh mới để tăng doanh thu;

Lập kế hoạch ngân sách, chi phí bán hàng, cân đối, điều chỉnh phù hợp với chiến lược phân phối đã xác định, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa chi phí, nhằm tăng trưởng thêm lợi nhuận;

Đề xuất, thực hiện các biện pháp để quản lý và kiểm soát giá bán trên thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm - công nghiệp, ngân hàng hoặc 07 năm lĩnh vực khác;

Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường và có tầm nhìn chiến lược; hoạch định, phân tích chiến lược; tổ chức, lãnh đạo nhóm và giải quyết vấn đề xuất sắc;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt; lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt;

Kiến thức về quản trị bán hàng, quản trị nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Thứ Bảy (buổi sáng);

Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC

