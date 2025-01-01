Tất cả địa điểm
Công việc Tài xế/Lái xe

-

Có 75 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mountech Co Ltd.
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Mountech Co Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu
Mountech Co Ltd.
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD
GSM
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,500 - 2,000 USD
Công Ty TNHH Đào Tạo Nhân Lực Tsubaki
Hạn nộp: 15/03/2025
Quốc tế Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shin Yeong Project Management Company Limited
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Shin Yeong Project Management Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shin Yeong Project Management Company Limited
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập 18 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Hạn nộp: 30/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nguyễn Trần CG
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập Từ 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Nguyễn Trần CG
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Tài xế công nghệ/Shipper thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập 7 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KKS
Hạn nộp: 22/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập 9 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần TMDV Đầu Tư Minh Quang
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hóa Chất Thiên Phước
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Samco Vina
Tuyển Tài xế lái xe thuê thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Quảng Nam
Công Ty CP Samco Vina
Hạn nộp: 27/12/2024
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

